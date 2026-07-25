Трамп приказал прекратить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Решение было принято в то время, как представители Омана вели переговоры в Тегеране, и, по сообщениям, были достигнуты «определенные успехи» по части возможного соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.