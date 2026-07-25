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Трамп приказал прекратить удары по Ирану
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Трамп приказал прекратить удары по Ирану

Трамп приказал прекратить удары по Ирану

21:56 410

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Решение было принято в то время, как представители Омана вели переговоры в Тегеране, и, по сообщениям, были достигнуты «определенные успехи» по части возможного соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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