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Зеленский: Путин готовит расширение мобилизации и прием 30 тысяч военных из КНДР

22:07 83

Еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих могут пополнить ряды российской армии в ближайшее время, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть подробные разведывательные данные о российских планах на осень. Чего там нет в российских планах? Мира. К сожалению. Пока что его нет. [Президент России Владимир] Путин готовит условия для расширения мобилизации. Цифры его потерь говорят сами за себя. За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек. В то же время потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч человек, из которых 131 тысяча – убитые, почти 93 тысячи – раненые, значительное количество ранений – тяжелые, потому что у россиян крайне плохая фронтовая медицина. Путин готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится…», – заявил Зеленский в своем вечернем обращении в субботу.

Он также отметил, что Украина «видит и сотрудничество России с Северной Кореей».

«Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это угроза не только для Украины, ведь РФ помогает КНДР учиться вести войну, совершенствует их вооружение и дает им опыт реального применения оружия. «Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать», – подчеркнул Зеленский.

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