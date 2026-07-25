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Тяжелый урон: КСИР об ударах по базам США

25 июля 2026, 23:00 844

Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Хоссейн Мохебби заявил агентству Tasnim, что иранские удары в течение 15 дней (с 8 по 22 июля) нанесли тяжелый урон американским силам на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал утверждает, что удары пришлись по системам ПВО Patriot и радарам, центрам управления и связи, спутниковой связи, логистическим узлам, складам горючего, ракетным объектам, укрытиям для беспилотников и истребителей, а также по авиатехнике.

По его словам, с 17 июля ВС Ирана ликвидировали 11 единиц воздушной военной техники США на земле.

«С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», — заявил Мохебби.

По его словам, КСИР уничтожил истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, военно-транспортный самолет C17 и восемь самолетов-заправщиков. Он добавил, что в ходе атак Ирана также были уничтожены 17 разведывательных и боевых беспилотников.

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