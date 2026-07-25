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Кувейт отрицает удары по Ирану

ФОТО
25 июля 2026, 23:59 453

Посол Кувейта в Соединенных Штатах Америки шейха Аз-Зейн ас-Сабах опровергла информацию об участии эмирата в военной операции против Ирана и якобы нанесении кувейтскими силами ударов по территории исламской республики.

Посол Кувейта в Соединенных Штатах шейха Аз-Зейн ас-Сабах

«Кувейт не участвовал ни в каких военных операциях против Ирана и не позволял использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для наступательных действий [против исламской республики]», — указала дипломат. Ее слова приводит Sky News Arabia. Информацию о якобы участии Кувейта в подобных операциях посол назвала «совершенно ложной».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники выступила с утверждением, что Кувейт и Бахрейн в этом месяце тайно нанесли удары по территории Ирана. По информации WSJ, Бахрейн и Кувейт направили в июле свои истребители для уничтожения ряда военных целей, включая места хранения ракет и беспилотников. Как утверждала газета, ОАЭ предоставили разведывательные данные для этой атаки.

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