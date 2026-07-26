«Тараканы» «добили» министра

Прадхан заявил, что принял решение подать в отставку, чтобы «антигосударственные силы не воспользовались этой ситуацией в своих интересах».

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после нескольких недель масштабных студенческих протестов в стране. Об этом сообщает The Guardian.

«Я с глубоким уважением отношусь к стремлениям, чувствам и законным ожиданиям молодежи этой страны. Реализация мечтаний молодого поколения Индии является моральным принципом нашей политической и общественной жизни», — добавил министр.

The Guardian отмечает, что это первый случай за 12 лет правления Индийской народной партии (ее лидер — премьер-министр Нарендра Моди), когда один из министров подал в отставку из-за давления общественности.

В Индии уже несколько недель продолжаются протесты молодежи, вызванные результатами национального экзамена NEET (National Eligibility Сum Entrance Test, национальный квалификационный вступительный тест). Это главный единый вступительный экзамен в медицинские колледжи, который сдают по всей стране. Для многих местных жителей поступление в медицинский колледж может стать пропуском в лучшую жизнь.

3 мая NEET сдавали более двух миллионов абитуриентов. Через несколько дней стало известно, что экзаменационные задания слили, власти решили аннулировать результаты и провести тестирование снова. Это вызвало недовольство и протесты родителей и абитуриентов.

На этом фоне «Партия тараканов» — появившееся в шутку, но быстро ставшее самым популярным движением в стране — призвала сторонников пройти маршем протеста к парламенту Индии. Акция прошла 20 июля, в ней участвовали десятки тысяч человек. Власти протесты не согласовали и жестко разогнали демонстрантов дубинками и слезоточивым газом.