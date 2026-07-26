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Трамп: К нам едет Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Соединенные Штаты на следующей неделе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, сообщает Reuters.

В той же речи американский президент пошутил над лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, назвав этого политика «палестинцем», а его политические взгляды — «шариатским правом». Шумер прежде выступал с критикой Нетаньяху.

«Завтра я отправлю ему [Шумеру] красивый палестинский наряд, чтобы он мог поприветствовать Биби [Биньямина] Нетаньяху, когда тот приедет в город на следующей неделе», — сказал Трамп.

Подробностей о программе визита он не привел. 

24 июля канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом — 27 июля он прилетит в Вашингтон, а на следующий день его примет президент США.

С момента возвращения Трампа в Белый дом полтора года назад Нетаньяху посетил Овальный кабинет шесть раз — больше, чем любой другой мировой лидер, ранее отмечал Axios. Каждая из этих встреч была запланирована в течение нескольких часов или дней.

На этой неделе The Wall Street Journal писала, что война с Ираном усилила напряженность в отношениях между Трампом и Нетаньяху. По данным источников, в связи с этим Трамп говорил помощникам, что не хочет разговаривать или встречаться с израильским премьером.

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