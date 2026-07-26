Война не помеха: Иран продал нефть на миллиарды долларов

Власти Ирана во время войны с США и последующего перемирия экспортировали нефть на сумму $18 млрд и сумели полностью сохранить уровень добычи. Об этом сообщил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад.

«В условиях войны министерство реализовало нефть на сумму $11,5 млрд, а в период прекращения огня — еще на $6,5 млрд. Таким образом, даже в разгар кризиса удалось обеспечить более 60% предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов», — цитирует министра агентство Shana.

Пакнежад отметил, что еще до начала конфликта страна смогла накопить около 100 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата, которые впоследствии удалось реализовать. «Временное снижение рисков для передвижения нефтяных танкеров позволило существенно увеличить экспорт иранской нефти и вывести на мировые рынки значительную часть накопленных запасов», — указал он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. С 22 июня по 7 июля действовала генеральная лицензия Министерства финансов США, которая ослабила американские санкции против нефтяного сектора Ирана. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.