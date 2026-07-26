Наезд автомобиля на людей в Берлине: участники ЛГБТ-парада эвакуированы

В Берлине досрочно завершился ежегодный гей-парад Christopher Street Day (CSD) после сообщений о наезде автомобиля на участников шествия. «Пожалуйста, идите домой, CSD прерван», — такое сообщение разместили в соцсетях организаторы парада около 22:30 по берлинскому времени в субботу, 25 июля (00:30 26 июля по Баку).

«Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен, сбил и ранил нескольких человек. Пострадавшим оказывают помощь парамедики. Мы ведем интенсивный поиск подозреваемых», — сообщил представитель столичной полиции спустя полчаса.

Масштабная операция проходит в районе парка Тиргартен в центре германской столицы, где планировался ЛГБТ-парад. По данным газеты Bild, в результате инцидента, произошедшего около улицы Леннештрассе, пострадали несколько человек. На большом экране у Бранденбургских ворот высветилась надпись «Эвакуация».

Обстоятельства ДТП остаются неясными. Как пишет Bild со ссылкой на очевидцев, на людей на большой скорости наехал белый фургон. После этого водитель вышел из кабины и скрылся.