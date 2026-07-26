USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран и Оман думают об открытии Ормуза. Америка выжидает
Новость дня
Иран и Оман думают об открытии Ормуза. Америка выжидает

ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС

02:00 244

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударами в секторе Газа двух командиров разведки движения ХАМАС и командира спецотряда «Нухба» этой радикальной организации.

«Во время удара по северной части сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал командира взвода воздушного наблюдения в составе воздушной разведки ХАМАС Раеда Аль-Амси <...>, кроме того, в ходе удара был ликвидирован начальник отдела военной разведки в бригаде «Газа» ХАМАС Набхан Аль-Амси.

В центральной части сектора Газа был ликвидирован командир отряда «Нухба» ХАМАС Махмуд Абу Газаль, который участвовал в атаке на кибуц Кисуфим 7 октября 2023 года», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По ее информации, ликвидированные лица «на протяжении всей войны и в последние месяцы действовали с целью совершения терактов против военнослужащих и израильских мирных жителей». «Террористы были уничтожены в результате точных ударов с воздуха для устранения угрозы», — добавили в пресс-службе, отметив, что «перед ударами были предприняты шаги по минимизации вреда для гражданского населения».

Россия бьет ракетами по Киеву
Россия бьет ракетами по Киеву
01:57 673
Наезд автомобиля на людей в Берлине: участники ЛГБТ-парада эвакуированы
Наезд автомобиля на людей в Берлине: участники ЛГБТ-парада эвакуированы фото, видео; обновлено 01:50
01:50 760
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 15239
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 9723
«Тараканы» «добили» министра
«Тараканы» «добили» министра
00:20 1260
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран…
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран… Наш обзор
25 июля 2026, 16:59 4375
Двойной удар: Россия атаковала гражданское судно у берегов Одессы
Двойной удар: Россия атаковала гражданское судно у берегов Одессы фото, видео; обновлено 22:58
25 июля 2026, 22:58 3956
Зеленский: Путин готовит расширение мобилизации и прием 30 тысяч военных из КНДР
Зеленский: Путин готовит расширение мобилизации и прием 30 тысяч военных из КНДР
25 июля 2026, 22:07 2528
ЧП на фестивале в Гёйгёле
ЧП на фестивале в Гёйгёле добавлены фото и видео
25 июля 2026, 21:00 4642
Спецслужбы Грузии расследуют блэкаут
Спецслужбы Грузии расследуют блэкаут обновлено 20:17
25 июля 2026, 20:17 7686
Битва за уран: США могут пойти на крайние меры
Битва за уран: США могут пойти на крайние меры
25 июля 2026, 19:34 3034

ЭТО ВАЖНО

Россия бьет ракетами по Киеву
Россия бьет ракетами по Киеву
01:57 673
Наезд автомобиля на людей в Берлине: участники ЛГБТ-парада эвакуированы
Наезд автомобиля на людей в Берлине: участники ЛГБТ-парада эвакуированы фото, видео; обновлено 01:50
01:50 760
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 15239
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 9723
«Тараканы» «добили» министра
«Тараканы» «добили» министра
00:20 1260
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран…
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран… Наш обзор
25 июля 2026, 16:59 4375
Двойной удар: Россия атаковала гражданское судно у берегов Одессы
Двойной удар: Россия атаковала гражданское судно у берегов Одессы фото, видео; обновлено 22:58
25 июля 2026, 22:58 3956
Зеленский: Путин готовит расширение мобилизации и прием 30 тысяч военных из КНДР
Зеленский: Путин готовит расширение мобилизации и прием 30 тысяч военных из КНДР
25 июля 2026, 22:07 2528
ЧП на фестивале в Гёйгёле
ЧП на фестивале в Гёйгёле добавлены фото и видео
25 июля 2026, 21:00 4642
Спецслужбы Грузии расследуют блэкаут
Спецслужбы Грузии расследуют блэкаут обновлено 20:17
25 июля 2026, 20:17 7686
Битва за уран: США могут пойти на крайние меры
Битва за уран: США могут пойти на крайние меры
25 июля 2026, 19:34 3034
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться