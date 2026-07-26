ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударами в секторе Газа двух командиров разведки движения ХАМАС и командира спецотряда «Нухба» этой радикальной организации.

«Во время удара по северной части сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал командира взвода воздушного наблюдения в составе воздушной разведки ХАМАС Раеда Аль-Амси <...>, кроме того, в ходе удара был ликвидирован начальник отдела военной разведки в бригаде «Газа» ХАМАС Набхан Аль-Амси.

В центральной части сектора Газа был ликвидирован командир отряда «Нухба» ХАМАС Махмуд Абу Газаль, который участвовал в атаке на кибуц Кисуфим 7 октября 2023 года», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По ее информации, ликвидированные лица «на протяжении всей войны и в последние месяцы действовали с целью совершения терактов против военнослужащих и израильских мирных жителей». «Террористы были уничтожены в результате точных ударов с воздуха для устранения угрозы», — добавили в пресс-службе, отметив, что «перед ударами были предприняты шаги по минимизации вреда для гражданского населения».