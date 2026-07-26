Америка готова к «самой сложной операции в военной истории». Но Трамп пока берет паузу

По данным издания The High Side, на которое ссылается NYP, в операции могут участвовать подразделения SEAL Team 6 (элитный отряд специального назначения ВМС США, также известный как «морские котики»), 2-й батальон рейнджеров и 21-я рота армейского управления боеприпасов. Возможными целями называются объекты в Исфахане, Фордо и подземный комплекс в горе Коланг. Отмечается, что Иран подготовил объекты к возможному нападению.

Операция может потребовать участия «тысяч военнослужащих», которые должны будут преодолеть установленные мины, задействовать строительные подразделения и задействовать крупные силы для блокирования и обороны других объектов, добавил собеседник журналистов. Непосредственным изъятием урана, согласно плану, займется небольшая группа спецназа.

Армия США готова к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на иранских ядерных объектах, сообщила The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с военным планированием.

«Мы видели сообщения о том, что Иран укрепляет объект в Исфахане, устанавливает ловушки и, возможно, размещает силы по периметру», — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Ричард Голдберг.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявлял о планах нанести удар по объекту в Иране, который может использоваться для разработки ядерного оружия. Американский лидер уточнил, что основное внимание США сосредоточено на возможном перемещении ядерного материала. По его словам, Вашингтон отслеживает эти действия и может в ближайшее время нанести удар по соответствующему району.

Между тем Axios со ссылкой на источники пишет, что Трамп распорядился приостановить новые удары по Ирану, которые американские военные планировали провести в пятницу, 24 июля, тем самым прервав 13-дневную серию ежедневных атак. По данным издания, ранее американский лидер ежедневно утверждал планы операций, после чего военные наносили удары в течение нескольких часов. В пятницу президент получил очередной план, но не дал разрешения на его проведение. Решение, отмечает Axios, связано с желанием сохранить возможность для дипломатии и оценкой, что дальнейшие удары в прежнем масштабе могут быть менее эффективными. Вскоре после этого Трамп заявил, что США могут продолжить удары или усилить их, чтобы «уничтожить все, что у них есть», однако назвал более разумной стратегией достижение соглашения с Тегераном.

Приказ о прекращении атак был отдан спустя несколько часов после прибытия в Иран делегации Омана для переговоров об открытии Ормузского пролива.

По оценкам американского командования, дальше серьезно повлиять на Иран можно было бы, лишь вернувшись к проведению полномасштабной операции, говорится в публикации. Военные готовы к таким действиям, если в них возникнет необходимость. В то же время, по данным журналистов, Трамп пока не отдавал никаких распоряжений относительно возможного увеличения масштабов операции против Ирана.

Тем временем The New York Times со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп отказался от планов по резкому усилению военной кампании против Ирана после того, как советники предупредили его о возможных последствиях. Одним из ключевых факторов стали опасения по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. По оценке представителей администрации, расширение операции могло бы создать дополнительную нагрузку на системы защиты американских баз в регионе.

Источники газеты сообщили, что вопрос запасов вооружений обсуждался на встрече Трампа с высшими советниками и членами кабинета в пятницу. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, по их словам, предупреждал, что возобновление масштабных боевых действий против Ирана возможно, но может привести к опасному сокращению доступных США запасов перехватчиков.

По данным NYT, среди других факторов, повлиявших на решение Вашингтона, были риск расширения конфликта на Ближнем Востоке, возможное ухудшение отношений с союзниками в регионе, а также последствия для мировой экономики и энергетических рынков.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании бесед с военными аналитиками пишет, что США и Иран пока не могут добиться решающего преимущества в военном конфликте, поэтому противостояние рискует затянуться на месяцы. По мнению опрошенных экспертов, и Вашингтон, и Тегеран демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации, хотя уже подходят к пределу того, чего могут добиться военной силой. Тупик повышает риск того, что конфликт затянется еще на месяцы, пока стороны будут пытаться укрепить свои позиции и получить преимущество, пишет газета.