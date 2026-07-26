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Опасения вице-президента США

09:28 1403

Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число американских чиновников, которые обеспокоены возможной эскалацией конфликта Соединенных Штатов с Ираном, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, 24 июля на совещании с участием президента США Дональда Трампа Вэнс и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов, отмечает телеканал.

Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что «операции приостановлены». Неизвестно, что именно побудило Министерство войны взять паузу в нанесении ударов по Ирану. Согласно сведениям CNN, страны Персидского залива обращались к американской администрации с просьбой проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Трамп в частном порядке поручил американским переговорщикам продолжать контакты с Тегераном, сообщил один из источников телекомпании.

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