Упавший возле дома министра нацбезопасности Израиля дрон «вызвал панику»

У дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе обнаружили беспилотник, что «вызвало панику», сообщает Ynet со ссылкой на офис Бен-Гвира.

Армия обороны Израиля изъяла его — проверка показала, что БПЛА не нес взрывчатки. Пострадавших в результате инцидента нет. В канцелярии Бен-Гвира отметили, что «министр и его семья в безопасности». Он был проинформирован службами безопасности о произошедшем.

Экспертиза показала, что это был беспилотник подростка, проживающего по соседству.