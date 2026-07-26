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Упавший возле дома министра нацбезопасности Израиля дрон «вызвал панику»

09:35 623

У дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе обнаружили беспилотник, что «вызвало панику», сообщает Ynet со ссылкой на офис Бен-Гвира.

Армия обороны Израиля изъяла его — проверка показала, что БПЛА не нес взрывчатки. Пострадавших в результате инцидента нет. В канцелярии Бен-Гвира отметили, что «министр и его семья в безопасности». Он был проинформирован службами безопасности о произошедшем.

Экспертиза показала, что это был беспилотник подростка, проживающего по соседству.

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