USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран и Оман думают об открытии Ормуза. Америка выжидает
Новость дня
Иран и Оман думают об открытии Ормуза. Америка выжидает

Китай во власти тайфуна: сотни тысяч эвакуированных

09:59 420

В китайской провинции Гуандун более 715 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна «Ноул». Скорость ветра в некоторых местах достигала 45 м/c (162 км/ч).

По сообщению Nanfang Daily, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля. Сильные дожди и штормовой ветер затронули в том числе Гонконг, что привело к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка тайфун ослабевает.

В 16 городах провинции Гуандун введен режим повышенной готовности к тайфунам и наводнениям. Из города Хуэйчжоу вывезены 205 тыс. человек, из Шаньвэй — еще более 190 тыс.

Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе»
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе»
10:55 256
Удары России по Киеву и Кривому Рогу: масштабные пожары
Удары России по Киеву и Кривому Рогу: масштабные пожары фото и видео; обновлено 10:40
10:40 4080
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 1407
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие НАШ ОБЗОР
25 июля 2026, 18:40 4870
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 2824
Америка готова к «самой сложной операции в военной истории». Но Трамп пока берет паузу
Америка готова к «самой сложной операции в военной истории». Но Трамп пока берет паузу
09:05 1386
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 3612
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 17896
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 13626
«Тараканы» «добили» министра
«Тараканы» «добили» министра
00:20 3195
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран…
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран… Наш обзор
25 июля 2026, 16:59 5158

ЭТО ВАЖНО

Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе»
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе»
10:55 256
Удары России по Киеву и Кривому Рогу: масштабные пожары
Удары России по Киеву и Кривому Рогу: масштабные пожары фото и видео; обновлено 10:40
10:40 4080
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 1407
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие НАШ ОБЗОР
25 июля 2026, 18:40 4870
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 2824
Америка готова к «самой сложной операции в военной истории». Но Трамп пока берет паузу
Америка готова к «самой сложной операции в военной истории». Но Трамп пока берет паузу
09:05 1386
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 3612
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 17896
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 13626
«Тараканы» «добили» министра
«Тараканы» «добили» министра
00:20 3195
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран…
Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран… Наш обзор
25 июля 2026, 16:59 5158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться