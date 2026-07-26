Китай во власти тайфуна: сотни тысяч эвакуированных

В китайской провинции Гуандун более 715 тыс. человек эвакуированы из-за тайфуна «Ноул». Скорость ветра в некоторых местах достигала 45 м/c (162 км/ч).

По сообщению Nanfang Daily, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля. Сильные дожди и штормовой ветер затронули в том числе Гонконг, что привело к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка тайфун ослабевает.

В 16 городах провинции Гуандун введен режим повышенной готовности к тайфунам и наводнениям. Из города Хуэйчжоу вывезены 205 тыс. человек, из Шаньвэй — еще более 190 тыс.