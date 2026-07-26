Каспий немного затрясло

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы в 03:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы в 03:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 километров.
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