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Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе»

10:55 260

Украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня в небе в рамках российско-украинской войны. Об этом написал Reuters со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, его планируют представить российским властям в рамках нового раунда мирных инициатив.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, писал Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Накануне сообщалось, что 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что ему «поступает много сигналов из Европы и США по конфликту России и Украины». Токаев призвал Владимира Путина «заморозить конфликт и вернуться к Стамбульской формуле 2.0». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сказал, что «заморозка конфликта» с учетом позиций Киева невозможна.

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