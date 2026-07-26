Есть прогресс на переговорах Омана и Ирана

По их словам, переговоры развиваются «в позитивном направлении», но для достижения соглашения требуется больше времени.

На переговорах Омана и Ирана об открытии Ормузского пролива «отмечен прогресс», сообщает американский канал CBS News со ссылкой на два ближневосточных источника.

В пятницу представители Омана прибыли в Тегеран для проведения переговоров. Эти дипломатические усилия совпали с решением президента США Дональда Трампа приостановить американские бомбардировки, которые до этого продолжались 13 ночей подряд.

CBS сообщает, что пауза в военных действиях американцев была сделана намеренно, «чтобы не сорвать деликатный дипломатический процесс».

Агентство Associated Press также пишет, что дипломатические усилия активизировались в последние дни и что переговоры по Ормузскому проливу являются ключевой частью нынешних контактов. Но AP не утверждает, что уже достигнут конкретный прогресс в переговорах.

Подробности обсуждаемых предложений не раскрываются. Однако Тегеран на протяжении всей войны заявлял, что готов управлять Ормузским проливом в координации с Оманом.

Тем временем представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что «в пятницу и субботу в Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел. В ходе этих переговоров стороны обменялись мнениями об общих принципах и практических механизмах безопасности судоходства в Ормузском проливе с соблюдением суверенных прав обеих стран». Багаи подчеркнул, что технические консультации будут продолжены.