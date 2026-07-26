Есть прогресс на переговорах Омана и Ирана

На переговорах Омана и Ирана об открытии Ормузского пролива «отмечен прогресс», сообщает американский канал CBS News со ссылкой на два ближневосточных источника.
По их словам, переговоры развиваются «в позитивном направлении», но для достижения соглашения требуется больше времени.
В пятницу представители Омана прибыли в Тегеран для проведения переговоров. Эти дипломатические усилия совпали с решением президента США Дональда Трампа приостановить американские бомбардировки, которые до этого продолжались 13 ночей подряд.
CBS сообщает, что пауза в военных действиях американцев была сделана намеренно, «чтобы не сорвать деликатный дипломатический процесс».
Агентство Associated Press также пишет, что дипломатические усилия активизировались в последние дни и что переговоры по Ормузскому проливу являются ключевой частью нынешних контактов. Но AP не утверждает, что уже достигнут конкретный прогресс в переговорах.
Подробности обсуждаемых предложений не раскрываются. Однако Тегеран на протяжении всей войны заявлял, что готов управлять Ормузским проливом в координации с Оманом.
Тем временем представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что «в пятницу и субботу в Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел. В ходе этих переговоров стороны обменялись мнениями об общих принципах и практических механизмах безопасности судоходства в Ормузском проливе с соблюдением суверенных прав обеих стран». Багаи подчеркнул, что технические консультации будут продолжены.