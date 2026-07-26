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Американские морпехи на борту танкера в Аравийском море

11:17 929

Американские военные высадились на танкер в Аравийском море с целью его досмотра, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

«ВС США завершили проверочную высадку на борт танкера M/T Charminar под флагом Коморских островов в Аравийском море», — говорится в публикации командования в соцсети X.

CENTCOM отметило, что морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе.

Также в публикации говорится, что по состоянию на 25 июля американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, пытавшихся нарушить блокаду, а также вывели из строя два отказавшихся подчиниться судна и провело досмотры еще двух для обеспечения полного соблюдения ограничений.

24 июля ВС США вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после неоднократных попыток нарушить блокаду и игнорирования предупреждений, отметило командование.

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