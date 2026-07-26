Дорога вызвала протесты в Италии: протестующие пошли на силовиков, десятки ранены

Более 60 представителей итальянских сил правопорядка пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной магистрали Турин — Лион в долине Валь-ди-Суза на севере Италии, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным газеты, около 20 тысяч демонстрантов присоединились к «Фестивалю dell’Alta Felicità» («Фестиваль высокого счастья»), организованному движением No Tav («Нет высокоскоростным поездам»). Организаторы назвали акцию «маршем к стройплощадкам разрушения». Вскоре после начала шествия участники разделились на группы. Наиболее ожесточенные действия произошли в Кьомонте. Активисты атаковали стройплощадки, которые они окрестили «форт». В рядах протестующих были итальянцы и иностранцы, включая французов, испанцев и немцев.

«Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и коктейли Молотова. Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более шестидесяти правоохранителей получили ранения», — пишет Corriere della Sera.

Активисты были одеты в черное, использовали противогазы, очки, каски и щиты для защиты от слезоточивого газа. Они применяли координированную стратегию, атакуя силы правопорядка с разных направлений, в том числе изнутри строительной площадки.