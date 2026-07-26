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Дорога вызвала протесты в Италии: протестующие пошли на силовиков, десятки ранены

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Более 60 представителей итальянских сил правопорядка пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной магистрали Турин — Лион в долине Валь-ди-Суза на севере Италии, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным газеты, около 20 тысяч демонстрантов присоединились к «Фестивалю dell’Alta Felicità» («Фестиваль высокого счастья»), организованному движением No Tav («Нет высокоскоростным поездам»). Организаторы назвали акцию «маршем к стройплощадкам разрушения». Вскоре после начала шествия участники разделились на группы. Наиболее ожесточенные действия произошли в Кьомонте. Активисты атаковали стройплощадки, которые они окрестили «форт». В рядах протестующих были итальянцы и иностранцы, включая французов, испанцев и немцев.

«Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и коктейли Молотова. Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более шестидесяти правоохранителей получили ранения», — пишет Corriere della Sera.

Активисты были одеты в черное, использовали противогазы, очки, каски и щиты для защиты от слезоточивого газа. Они применяли координированную стратегию, атакуя силы правопорядка с разных направлений, в том числе изнутри строительной площадки.

По данным издания, в наиболее активную группу входили около 700 человек со скрытыми лицами. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Движение поездов между Буссолено и Боргоне, а также автомобилей по участку трассы A32 временно остановили.

Строительство высокоскоростной магистрали Турин — Лион давно вызывает протесты жителей долины Валь-ди-Суза и активистов движения No TAV. Акции против проекта проходили в регионе еще в 2013 году.

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