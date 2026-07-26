«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что настало время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», - написал Сибига в социальных сетях.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидеру РФ Владимиру Путину «заморозить» войну.

По его словам, Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, Россия отвергает «этот четкий путь к миру».

«Пресс-секретарь Путина уже отверг и предложение президента Казахстана. Вывод таков: на Москву должно быть оказано большее давление, прежде чем она согласится на реалистичные предложения о мире», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Токаев на встрече в Омске с Путиным предложил заморозить российско-украинскую войну, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

«Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Конечно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение президента Казахстана «заморозить» войну РФ против Украины заявил, что «замораживание невозможно».