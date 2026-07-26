USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Первый космонавт Турции отвечает сотням азербайджанцев

Отдел спорта
12:31 1114

25 июля в рамках нового проекта Министерства молодежи и спорта под названием «Среди молодежи» состоялась встреча с первым турецким космонавтом Алпером Гезеравджи.

Мероприятие, проходившее в Академии спорта Азербайджана, посетили около 300 молодых людей. В ходе встречи, организованной в интерактивном формате, Алпер Гезеравджи рассказал о своем профессиональном пути, миссии на Международной космической станции, этапах подготовки космонавтов и полученном опыте, а также ответил на вопросы молодежи.

Выступая на мероприятии, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева отметила, что участие Алпера Гезеравджи в качестве первого гостя проекта «Среди молодежи» является особым источником мотивации для молодых людей, интересующихся наукой, инновациями и аэрокосмической отраслью.

Следует отметить, что Гезеравджи также является почетным гостем Фестиваля аэрокосмического моделирования, который впервые проходит сегодня в Физули при поддержке Министерства молодежи и спорта и организации Общественного объединения «Поддержка развития новых технологий».

Опасный Ормуз: Иран обстрелял шесть торговых судов
Опасный Ормуз: Иран обстрелял шесть торговых судов
14:06 233
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 688
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 687
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 1463
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7047
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 2693
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие НАШ ОБЗОР
25 июля 2026, 18:40 5585
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3243
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 4806
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18549
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 14654

ЭТО ВАЖНО

Опасный Ормуз: Иран обстрелял шесть торговых судов
Опасный Ормуз: Иран обстрелял шесть торговых судов
14:06 233
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 688
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 687
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 1463
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7047
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 2693
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие
Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие НАШ ОБЗОР
25 июля 2026, 18:40 5585
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3243
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 4806
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18549
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине
В Кремле не согласны с позицией Токаева по Украине видео; обновлено 00:46
00:46 14654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться