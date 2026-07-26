Первый космонавт Турции отвечает сотням азербайджанцев

25 июля в рамках нового проекта Министерства молодежи и спорта под названием «Среди молодежи» состоялась встреча с первым турецким космонавтом Алпером Гезеравджи.
Мероприятие, проходившее в Академии спорта Азербайджана, посетили около 300 молодых людей. В ходе встречи, организованной в интерактивном формате, Алпер Гезеравджи рассказал о своем профессиональном пути, миссии на Международной космической станции, этапах подготовки космонавтов и полученном опыте, а также ответил на вопросы молодежи.
Выступая на мероприятии, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева отметила, что участие Алпера Гезеравджи в качестве первого гостя проекта «Среди молодежи» является особым источником мотивации для молодых людей, интересующихся наукой, инновациями и аэрокосмической отраслью.
Следует отметить, что Гезеравджи также является почетным гостем Фестиваля аэрокосмического моделирования, который впервые проходит сегодня в Физули при поддержке Министерства молодежи и спорта и организации Общественного объединения «Поддержка развития новых технологий».