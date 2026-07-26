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«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Жарко и ветрено

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В понедельник, 27 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются, в течение дня прогнозируется сильный северо-западный ветер, прогнозируют в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 28-31 тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана без осадков, в некоторых горных районах местами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 34-39, местами до 40 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 25-30 тепла.

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