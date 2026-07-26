В России заявили, что создают 500-тонный беспилотник

В России строится безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводных», — заявил Моисеев, его слова приводит «Коммерсант».

«Будем говорить, что это класс малого корабля», — сказал Александр Моисеев. «Это корабль без экипажа, это заложено в текущей государственной программе вооружений. ...Он первый корабль, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем», — добавил главком.