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В России заявили, что создают 500-тонный беспилотник

12:42 1222

В России строится безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводных», — заявил Моисеев, его слова приводит «Коммерсант».

«Будем говорить, что это класс малого корабля», — сказал Александр Моисеев. «Это корабль без экипажа, это заложено в текущей государственной программе вооружений. ...Он первый корабль, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем», — добавил главком.

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