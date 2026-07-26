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Третий за три дня: румынские F-16 против дронов

13:02 690

Третий беспилотник сбит румынскими силами всего за три дня, объявил президент Румынии Никушор Дан.

В заявлении в соцсетях Дан сообщил, что истребитель F-16 ВВС Румынии перехватил беспилотник над территориальными водами страны утром в воскресенье. Инцидент, по его данным, произошел в районе Сулина–Килия в дельте Дуная, недалеко от границы с Украиной, передает телеканал Euronews.

Румынские власти сообщили, что утром в субботу другой беспилотник был сбит F-16 примерно в 10 км к западу от деревни Сфынту-Георге на востоке Румынии. Были подняты по тревоге два истребителя, чтобы обнаружить и перехватить цель, и дрон был «безопасно сбит в безлюдном районе у границы», говорится в заявлении Минобороны Румынии, опубликованном в субботу.

Третий дрон был сбит румынским F-16 около 11 утра в пятницу. Как сообщили румынские официальные лица, Генеральная прокуратура Румынии установила, что перехваченный в пятницу беспилотник был типа «Шахед», используемого российскими войсками в войне против Украины.

Пока расследование инцидентов с дронами, сбитыми в субботу и воскресенье, продолжается, Дан заявил, что «недопустимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Подобные действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью, как и наши союзники».

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