ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ

«Нанесено поражение объекту «Черноморнефтегаз» в районе Внуково (аннексированный Крым). Зафиксировано поражение цели», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое приводит Интерфакс-Украина.

В ночь на 26 июля Силы обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника, в частности, поражен объект «Черноморнефтегаз», ретранслятор управления ударными БПЛА, а также мост на оккупированной части Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе ВСУ напомнили, что после аннексии Крыма захваченные Россией объекты ГАО «Черноморнефтегаз» используются «оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове».

Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА в районе Черноморского (Крым). Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который россияне используют для военной логистики.

В Генштабе ВСУ уточнили результаты предыдущих ударов: 25 июля 2026 года – подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени (Тюменская область, РФ).

Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.