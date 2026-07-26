Крупнейшее в мире болото включили в список ЮНЕСКО

Решение было принято на заседании комитета ЮНЕСКО в Южной Корее. Территория площадью около 407 тыс. акров (164,7 га) считается одной из самых больших и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем на Земле, пишет WP.

Сегодня мир осознает то, что мы всегда знали: что эта территория незаменима и заслуживает защиты во всех отношениях», — заявила вице-президент организации по охране природы Conservation Fund Стейси Фандерберк.

Болото Окефеноки стало первым объектом Всемирного наследия в Джорджии и 27-м в США. Решение ЮНЕСКО поддержали не все местные жители: некоторые опасаются наплыва туристов и возможных ограничений со стороны ООН. Федеральные власти, в свою очередь, заверили, что заповедник продолжит находиться в управлении Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Окефеноки — огромное болото на юго-востоке США, на границе штатов Джорджия и Флорида, одна из крупнейших нетронутых пресноводных экосистем в мире. Миллионы лет назад здесь было дно океана, сегодня — лабиринт из озер и плавучих торфяных островов. Возраст некоторых местных деревьев достигает 900 лет.