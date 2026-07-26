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Смертельный ураган в России

фото; видео
13:55 449

В Ростовской области РФ в субботу, 25 июля, прошел мощный ураган с ливнями и грозами, непогода затронула областной центр и другие крупные города.

Из-за последствий непогоды погиб один человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Еще 13 человек пострадали, семеро из них госпитализированы, добавил он.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, как минимум в 15 городах и районах, включая сам Ростов-на-Дону, возникли проблемы с энергоснабжением и подачей воды. Из-за шторма повалены десятки деревьев, повреждены здания и автомобили, на улицах образовались потоки воды.

В Ростовской области задерживаются 89 поездов, сообщается в телеграме Северо-кавказской железной дороги (СКЖД).

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