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В Германии хотят получить доступ к украинским беспилотным технологиям

14:14 636

Власти Германии и Украины должны заключить межправительственное соглашение, чтобы разработанные Киевом новейшие технологии БПЛА были переданы и немецким военным. С таким призывом выступил Александер Хоффман, председатель земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, передает Deutsche Welle.

«Мы считаем, что со стороны Украины необходимы дивиденды за поддержку», - сказал Хоффман.

По его словам, Берлин продолжит оказывать помощь Киеву «при любых обстоятельствах». В то же время Украина добилась «поистине выдающихся возможностей - в области беспилотников, обороны от БПЛА и крылатых ракет».

Хоффман требует обязательной ответной поддержки для бундесвера со стороны Украины: «Мы говорим: Германия должна участвовать в этих оружейных инновациях, чтобы укрепить собственные возможности обороны и сдерживания. Именно поэтому мы призываем к межправительственному соглашению с Киевом, где украинская сторона обязуется делиться с нами своими технологическими возможностями».

Политик добавил, что «мы хотим обязать Украину поделиться с нами этим опытом, чтобы мы могли вместе стать сильнее. В случае необходимости мы должны иметь возможность очень быстро нарастить производство беспилотников».

ХСС входит в консервативный блок с Христианско-демократическим союзом. Вместе они возглавляют правящую в ФРГ коалицию. В нее также входит Социал-демократическая партия Германии.

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