В Анталье автомобиль упал в 150-метровую пропасть: среди погибших и дети

В Турции в уезде Манавгат в провинции Анталья автомобиль упал в 150-метровую пропасть. Из находивших в нем семи человек пятеро погибли, среди них двое детей; двое госпитализированы в тяжелом состоянии, одна из пострадавших беременна, сообщают турецкие СМИ.



По предварительной версии полиции, водитель машины потерял управление на одном из виражей. Полиция проводит расследование.

Как сообщил журналистам губернатор Антальи Хулуси Шахин, в машине находились две семьи, все они местные граждане. Следствие установило, что водитель легкового фургона ехал с превышением скорости и не справился с управлением.