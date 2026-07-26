USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

В Анталье автомобиль упал в 150-метровую пропасть: среди погибших и дети

фото
14:37 1513

В Турции в уезде Манавгат в провинции Анталья автомобиль упал в 150-метровую пропасть. Из находивших в нем семи человек пятеро погибли, среди них двое детей; двое госпитализированы в тяжелом состоянии, одна из пострадавших беременна, сообщают турецкие СМИ.

По предварительной версии полиции, водитель машины потерял управление на одном из виражей. Полиция проводит расследование.

Как сообщил журналистам губернатор Антальи Хулуси Шахин, в машине находились две семьи, все они местные граждане. Следствие установило, что водитель легкового фургона ехал с превышением скорости и не справился с управлением.

Иран и США ответили, но что – неизвестно
Иран и США ответили, но что – неизвестно
16:07 638
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1035
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары фото и видео; обновлено 12:23
12:23 7458
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 1803
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 1373
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2375
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7828
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3278
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3507
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 5434
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18796

ЭТО ВАЖНО

Иран и США ответили, но что – неизвестно
Иран и США ответили, но что – неизвестно
16:07 638
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1035
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары фото и видео; обновлено 12:23
12:23 7458
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 1803
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 1373
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2375
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7828
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3278
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3507
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 5434
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться