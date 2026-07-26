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Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом

15:17 338

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 27 июля отправится в Вашингтон, где по приглашению президента США Дональда Трампа встретится с ним, а затем примет участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма.

«Завтра (27 июля) я отправлюсь в Вашингтон, чтобы по приглашению Трампа встретиться с ним, а затем принять участие в похоронной церемонии сенатора Грэма. Я обсужу с президентом Трампом все вопросы повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана», - сказал Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.

Нетаньяху также сообщил, что «разговаривал с Рубио, и он подтвердил намерение Соединенных Штатов решительно действовать против этой организации (Международного уголовного суда), которая угрожает правосудию во всем мире, а также праву демократических стран, суверенных стран, осуществлять свой суверенитет и, по сути, пытается поработить их безопасность посредством резолюций коррумпированных чиновников в Гааге».

По утверждению Нетаньяху, «решение подавляющего большинства стран отстранить от должности» прокурора Карима Хана «обнажило несправедливость и глубокую коррупцию, существующую не только в прокуратуре, но и во всем МУС».

24 июля председатель Ассамблеи государств - участников Римского статута Пайви Кокуранта в ходе спецсессии в Нью-Йорке заявила, что надзорный орган принял решение отстранить Карима Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран МУС.

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