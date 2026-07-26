Президент Сирии опасается хаоса в Ливане

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что планов военного вмешательства в Ливан нет.

«У Сирии нет планов военного вмешательства в Ливане, — заявил Ахмед аш-Шараа в интервью Al Jazeera. — Мы работаем в координации с ливанским правительством над комплексным подходом к выходу из кризиса».

По его словам, стабильность соседней страны критически важна для Сирии. Аш-Шараа отметил необходимость найти решение, которое позволит ливанцам достичь «берега безопасности».

Заявление аш-Шараа прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в Ливане, где местные власти ищут баланс между противоборствующими политическими силами.