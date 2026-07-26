«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине

Власти Ирана не оставят «без ответа» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад.

«Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», - цитирует его Fars.

Никзад также предостерег Украину, Великобританию и Болгарию от поддержки военных действий США.

В субботу МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа, а другой получил ранения. В этот же день вечером временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Помощник министра иностранных дел и генеральный директор Евразийского департамента МИД Ирана Манучехр Моради выразил дипломату «решительный протест» в связи с «враждебными и преступными действиями» украинских военных в Каспийском море.