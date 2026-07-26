Иран и США ответили, но что – неизвестно

Вашингтон и Тегеран ответили на инициативу по возобновлению непрямого диалога между сторонами, выдвинутую Пакистаном и Катаром — странами, выступающими посредниками в контактах между представителями Ирана и США. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По утверждению его источников, «Вашингтон и Тегеран представили свои ответы на пакистано-катарское предложение о возобновлении переговоров». О содержании ответов американской и иранской сторон информации пока нет.

Ранее сообщалось, что страны-посредники предложили установить режим прекращения огня на 10 дней, чтобы обсудить варианты восстановления временного соглашения.