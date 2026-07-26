USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Иран и США ответили, но что – неизвестно

16:07 638

Вашингтон и Тегеран ответили на инициативу по возобновлению непрямого диалога между сторонами, выдвинутую Пакистаном и Катаром  странами, выступающими посредниками в контактах между представителями Ирана и США. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По утверждению его источников, «Вашингтон и Тегеран представили свои ответы на пакистано-катарское предложение о возобновлении переговоров». О содержании ответов американской и иранской сторон информации пока нет.

Ранее сообщалось, что страны-посредники предложили установить режим прекращения огня на 10 дней, чтобы обсудить варианты восстановления временного соглашения. 

Иран и США ответили, но что – неизвестно
Иран и США ответили, но что – неизвестно
16:07 639
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1042
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары фото и видео; обновлено 12:23
12:23 7460
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 1804
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 1373
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2376
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7828
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3280
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3508
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 5434
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18796

ЭТО ВАЖНО

Иран и США ответили, но что – неизвестно
Иран и США ответили, но что – неизвестно
16:07 639
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1042
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары
Баллистика и дроны: удары России по Украине. Погибшие и масштабные пожары фото и видео; обновлено 12:23
12:23 7460
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 1804
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
Третий за три дня: румынские F-16 против дронов
13:02 1373
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2376
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 7828
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3280
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу
Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу Эксперты комментируют для haqqin.az
25 июля 2026, 21:25 3508
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б.
Автомобиль наехал на людей в Берлине: полиция ищет Абдула Б. фото, видео; обновлено 10:19
10:19 5434
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины обновлено 01:11
01:11 18796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться