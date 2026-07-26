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После атак Украины Wildberries скрыл раздел «Все для СВО», но товары для военных продаются

16:36 380

На сайте российского маркетплейса Wildberries поисковый запрос «Все для СВО» (так в РФ называют войну против Украины - ред.) перестал выдавать результаты. На это обратили внимание украинские паблики.

Речь идет о теге для товаров, которые могут использовать военнослужащие, в частности для шлемов, бронежилетов, кобур, армейских котелков и других. При этом сами эти товары можно приобрести на сайте. «Бронежилеты и защитные шлемы по-прежнему доступны в разделе «Спорт», FPV-дроны и комплектующие - в категории «ТВ, аудио, фото, видеотехника», а по другим поисковым запросам - например, «СВО товары» или «Комплект для СВО» - можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги, пишет The Moscow Times.

Рабочим является и запрос «Принадлежности для СВО». В списке товаров, предлагаемых по нему, есть военные аптечки, наклейки на банковскую карту с логотипом ЧВК «Вагнер» и «похоронный ритуальный набор».

С 18 июля ВСУ совершили несколько атак на логистические хабы компании Wildberries в России и в аннексированном Крыму, в том числе в Подмосковье, Тамбовской области, под Петербургом, в Твери. 25 июля в результате атаки украинских беспилотников пожар возник на автомобильной парковке около склада WB в Екатеринбурге, сам склад не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки ВСУ на склады WB в России ответом на удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины. По его словам, логистические центры компании, в частности, в Тамбовской области и Подмосковье, «были задействованы для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

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