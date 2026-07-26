После атак Украины Wildberries скрыл раздел «Все для СВО», но товары для военных продаются

На сайте российского маркетплейса Wildberries поисковый запрос «Все для СВО» (так в РФ называют войну против Украины - ред.) перестал выдавать результаты. На это обратили внимание украинские паблики.

Речь идет о теге для товаров, которые могут использовать военнослужащие, в частности для шлемов, бронежилетов, кобур, армейских котелков и других. При этом сами эти товары можно приобрести на сайте. «Бронежилеты и защитные шлемы по-прежнему доступны в разделе «Спорт», FPV-дроны и комплектующие - в категории «ТВ, аудио, фото, видеотехника», а по другим поисковым запросам - например, «СВО товары» или «Комплект для СВО» - можно найти военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги, пишет The Moscow Times.