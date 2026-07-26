Чиновников Трампа не пустили в Бразилию

Это помощник госсекретаря США Райли Барнс (руководит бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений) и его заместитель Сэмуэль Сэмсон. Они планировали посетить страну на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Бразилии отказало в визах двум высокопоставленным сотрудникам Государственного департамента США. Об этом сообщает The Washington Post.

Представители МИД Бразилии не объяснили причины отказа. По данным WP, Барнс и Сэмсон не получили визы, поскольку власти Бразилии посчитали, что задачей приезда чиновников была «дискредитация» предстоящих выборов в стране.

Первый тур выборов в Бразилии запланирован на 4 октября. Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва будет бороться за переизбрание с сенатором Флавиу Болсонару, отца которого, Жаира Болсонару, он победил в 2022 году. Сейчас Болсонару-старший, сторонник и союзник президента Дональда Трампа, отбывает 27-летний срок заключения за попытку государственного переворота.