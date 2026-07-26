Орбан считает, что через 25 лет Евросоюза не будет

По утверждению Орбана, как и ряд других международных организаций, ЕС может исчезнуть или претерпеть кардинальные изменения, если не сможет обновиться в ближайшие годы: «Те, кто не способен приспособиться, исчезнут. И Европейский Союз, на мой взгляд, пока не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Я хочу, чтобы он смог приспособиться, чтобы Венгрия играла в этом свою роль, чтобы мы извлекли выгоду из этой адаптации, чтобы мы стали победителями. Но если говорить честно о сегодняшнем Европейском Союзе, то, кажется, он не способен к самореформированию. Вот почему я не предсказываю ему большого будущего».

На вопрос, согласится ли он занять пост председателя Европейской комиссии, Виктор Орбан ответил: этот пост следует не занимать, а упразднить. Он пояснил, что, по его мнению, Союз следует реформировать, а неограниченную власть комиссии – ограничить, что станет возможным лишь в том случае, если «Патриоты за Европу» получат полную власть в Брюсселе и восстановят прежний баланс, который был нарушен в пользу брюссельских бюрократов и за счет государств-членов.