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Орбан считает, что через 25 лет Евросоюза не будет

17:37 676

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз через 25 лет исчезнет, если не проведет соответствующие реформы. Об этом Орбан заявил в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает MTI.

На вопрос, будет ли существовать Европейский Союз через 25 лет, бывший премьер-министр ответил отрицательно, аргументируя это тем, что ЕС в его нынешнем состоянии нежизнеспособен.

По утверждению Орбана, как и ряд других международных организаций, ЕС может исчезнуть или претерпеть кардинальные изменения, если не сможет обновиться в ближайшие годы: «Те, кто не способен приспособиться, исчезнут. И Европейский Союз, на мой взгляд, пока не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Я хочу, чтобы он смог приспособиться, чтобы Венгрия играла в этом свою роль, чтобы мы извлекли выгоду из этой адаптации, чтобы мы стали победителями. Но если говорить честно о сегодняшнем Европейском Союзе, то, кажется, он не способен к самореформированию. Вот почему я не предсказываю ему большого будущего».

На вопрос, согласится ли он занять пост председателя Европейской комиссии, Виктор Орбан ответил: этот пост следует не занимать, а упразднить. Он пояснил, что, по его мнению, Союз следует реформировать, а неограниченную власть комиссии – ограничить, что станет возможным лишь в том случае, если «Патриоты за Европу» получат полную власть в Брюсселе и восстановят прежний баланс, который был нарушен в пользу брюссельских бюрократов и за счет государств-членов.

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