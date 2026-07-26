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Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей

18:08 1727

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов в России, сообщает РБК.

В частности, мигранты теперь обязаны содержать себя и членов семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

«В случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности одновременно на территориях двух и более субъектов Российской Федерации обязанность… исполняется с учетом наибольшей по размеру величины прожиточного минимума, установленного в данных субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.

Также закон обязывает детей мигрантов, когда им исполнится 18 лет, оформить патент либо покинуть страну в течение 30 дней. Срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, закон обязывает мигрантов платить аванс по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за себя и несовершеннолетних детей. Это касается мигрантов, работающих на основании патента у физлиц в домашнем хозяйстве, в организациях или у ИП, а также у нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой. Кроме того, под него попадут и те, кто имеет право работать в России без патента.

Для мигрантов в России с сегодняшнего дня выросли и госпошлины. Теперь при оформлении российского гражданства нужно будет заплатить 50 тыс. руб., вида на жительство — 30 тыс. руб., разрешения на временное проживание — 15 тыс. руб. Пошлина за выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев составит 15 тыс. руб. за каждого.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, увеличение госпошлин позволит дополнительно пополнять российский бюджет более чем на 15 млрд руб. ежегодно.

Дума также приняла закон, исключающий возможность получения гражданства или права на проживание в России мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами.

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