Будущее российских военных баз в Сирии пока неизвестно

Сирия продолжает обсуждать с Россией будущее российских военных баз в стране, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В январе этого года во время своего визита в Москву аш-Шараа уже обсуждал российские базы в Сирии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Сирии у России три военные базы — авиабаза Хмеймим, аэродром в городе Камышлы и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

По данным сирийского источника «Коммерсанта», правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Источники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы с аэродрома. Российскую авиабазу Хмеймим Сирия, по словам собеседника издания, хочет превратить в тренировочный пункт для своих военнослужащих.