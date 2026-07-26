USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Будущее российских военных баз в Сирии пока неизвестно

18:37 407

Сирия продолжает обсуждать с Россией будущее российских военных баз в стране, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В январе этого года во время своего визита в Москву аш-Шараа уже обсуждал российские базы в Сирии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Сирии у России три военные базы — авиабаза Хмеймим, аэродром в городе Камышлы и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

По данным сирийского источника «Коммерсанта», правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Источники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы с аэродрома. Российскую авиабазу Хмеймим Сирия, по словам собеседника издания, хочет превратить в тренировочный пункт для своих военнослужащих.

Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 1660
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 4428
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 1730
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 3551
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2062
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1921
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 8880
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2238
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2809
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 8305
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3569

ЭТО ВАЖНО

Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 1660
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 4428
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 1730
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 3551
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2062
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1921
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 8880
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2238
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2809
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 8305
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться