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Испания и Франция борются с пожарами: сотни тысяч эвакуированных

18:50 275

Во французском департаменте Жиронда из-за масштабного лесного пожара эвакуировали около 220 тысяч человек. 26 июля огонь прошел 42 тысячи га и продолжал двигаться в сторону агломерации Бордо, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Выгоревшая территория примерно в четыре раза больше административной площади Парижа, составляющей около 105 км², передает The Insider.

В тушении участвуют 2,5 тысячи пожарных, в том числе группа из Швейцарии, 1,5 тысячи военнослужащих и 18 воздушных судов, уточнил глава МВД Франции. Еще около 1,2 тысячи полицейских и жандармов помогают проводить эвакуацию и охранять покинутые районы. В спасательных операциях также участвуют 450 волонтеров организаций гражданской защиты.

Мэр Бордо Тома Казнав заявил, что эвакуация города «не стоит на повестке дня». По его словам, основной фронт пожара находится в 25–30 км от Бордо, а ближайшая к огню точка агломерации — примерно в 15 км, в районе Мартиньяс-сюр-Жаль.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню вечером 25 июля назвал ситуацию исторической: по его данным, с начала года в стране выгорело почти 100 тысяч га — беспрецедентная площадь, одновременно на территории Франции действовали около 30 пожаров. Лекорню также заявил, что Париж принял все предложения помощи от европейских партнеров и направил основные наземные силы на юго-запад страны.

В то же время испанская EFE пишет, что лесные пожары, продолжающие бушевать в Испании, уничтожили около 77 000 гектаров и вынудили эвакуировать или ограничить передвижение около 90 000 человек в трех провинциях – в Авиле, Мадриде и Толедо.

В настоящее время наибольшую тревогу вызывает пожар в Кастельоне, который до сих пор не поддается локализации и охватил 4 300 гектаров. Более 450 спасателей и около двадцати воздушных средств работают над тушением пламени в этой провинции.

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала происходящее «самым страшным пожаром в истории региона». Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что впереди «сложные времена». Тем временем власти Валенсии подтвердили гибель мужчины в результате пожара.

24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение. Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами в нескольких провинциях.

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