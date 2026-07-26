Испания и Франция борются с пожарами: сотни тысяч эвакуированных

Во французском департаменте Жиронда из-за масштабного лесного пожара эвакуировали около 220 тысяч человек. 26 июля огонь прошел 42 тысячи га и продолжал двигаться в сторону агломерации Бордо, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Выгоревшая территория примерно в четыре раза больше административной площади Парижа, составляющей около 105 км², передает The Insider. В тушении участвуют 2,5 тысячи пожарных, в том числе группа из Швейцарии, 1,5 тысячи военнослужащих и 18 воздушных судов, уточнил глава МВД Франции. Еще около 1,2 тысячи полицейских и жандармов помогают проводить эвакуацию и охранять покинутые районы. В спасательных операциях также участвуют 450 волонтеров организаций гражданской защиты.

Мэр Бордо Тома Казнав заявил, что эвакуация города «не стоит на повестке дня». По его словам, основной фронт пожара находится в 25–30 км от Бордо, а ближайшая к огню точка агломерации — примерно в 15 км, в районе Мартиньяс-сюр-Жаль. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню вечером 25 июля назвал ситуацию исторической: по его данным, с начала года в стране выгорело почти 100 тысяч га — беспрецедентная площадь, одновременно на территории Франции действовали около 30 пожаров. Лекорню также заявил, что Париж принял все предложения помощи от европейских партнеров и направил основные наземные силы на юго-запад страны. В то же время испанская EFE пишет, что лесные пожары, продолжающие бушевать в Испании, уничтожили около 77 000 гектаров и вынудили эвакуировать или ограничить передвижение около 90 000 человек в трех провинциях – в Авиле, Мадриде и Толедо.