Ожесточенные столкновения палестинцев с израильской армией

По его утверждению, палестинцы поразили технику и личный состав армии Израиля, ранив несколько израильских военных.

Отряды палестинцев ведут ожесточенные столкновения с израильской армией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Катарский телеканал Al Jazeera передает, что израильские силы ведут штурм города Калькилия. Рейды проводятся и в лагере беженцев Аль-Арруб к северу от Хеврона, израильские военные «применяют огнестрельное оружие, дымовые шашки и светошумовые гранаты».

Израильский министр обороны Исраэль Кац на заседании правительства заявил, что Израиль изучает возможность расширения «антитеррористической операции на новые районы» Западного берега реки Иордан, где необходимо пресечь активизацию «террористической деятельности».

«Помимо операций, которые уже проводятся, сейчас рассматриваются аналогичные шаги по выявлению мест активизации террористической деятельности и мест, где необходимо нанести удар, чтобы пресечь ее дальнейшее развитие», - сказал Кац, передает газета The Times of Israel.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские силовики задержали в ночь на 25 июля 70 разыскиваемых по подозрению в причастности «к террористической деятельности» палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. В пресс-службе добавили, что силовики в ходе рейдов допросили порядка 200 подозреваемых и провели обыски в 300 локациях. Военные отметили, что некоторые задержанные подозреваются в связях с движением ХАМАС.