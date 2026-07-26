USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Ожесточенные столкновения палестинцев с израильской армией

19:05 503

Отряды палестинцев ведут ожесточенные столкновения с израильской армией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его утверждению, палестинцы поразили технику и личный состав армии Израиля, ранив несколько израильских военных.

Катарский телеканал Al Jazeera передает, что израильские силы ведут штурм города Калькилия. Рейды проводятся и в лагере беженцев Аль-Арруб к северу от Хеврона, израильские военные «применяют огнестрельное оружие, дымовые шашки и светошумовые гранаты».

Израильский министр обороны Исраэль Кац на заседании правительства заявил, что Израиль изучает возможность расширения «антитеррористической операции на новые районы» Западного берега реки Иордан, где необходимо пресечь активизацию «террористической деятельности».

«Помимо операций, которые уже проводятся, сейчас рассматриваются аналогичные шаги по выявлению мест активизации террористической деятельности и мест, где необходимо нанести удар, чтобы пресечь ее дальнейшее развитие», - сказал Кац, передает газета The Times of Israel.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские силовики задержали в ночь на 25 июля 70 разыскиваемых по подозрению в причастности «к террористической деятельности» палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. В пресс-службе добавили, что силовики в ходе рейдов допросили порядка 200 подозреваемых и провели обыски в 300 локациях. Военные отметили, что некоторые задержанные подозреваются в связях с движением ХАМАС.

Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 1661
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 4428
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 1732
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 3554
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2063
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1921
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 8884
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2238
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2810
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 8305
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3569

ЭТО ВАЖНО

Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 1661
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 4428
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 1732
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 3554
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2063
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
«Недальновидные действия не останутся без ответа»: Иран грозит Украине
15:48 1921
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 8884
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2238
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
12:06 2810
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...
Они строили нам эшафот. И взошли на него сами... Наша публицистика
02:15 8305
Опасения вице-президента США
Опасения вице-президента США
09:28 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться