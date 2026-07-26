У Азербайджана медаль чемпионата Европы

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди U-23, который проходит в венгерском городе Сегед, представительница Азербайджана Татьяна Смиловенко завоевала серебряную медаль.

Согласно сообщению пресс-службы Федерации водных видов спорта Азербайджана, член национальной сборной завоевала медаль на дистанции 500 метров в одноместном каноэ.

Это вторая медаль Татьяны Смиловенко, завоеванная на чемпионате Европы в составе национальной сборной. В прошлом году на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, проходившем в румынском городе Питешти, она заняла третье место.