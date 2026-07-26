МЧС строго-настрого предупреждает

На фоне прогнозируемого на территории Азербайджана 27 и 28 июля сильного ветра Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с предупреждением.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что купаться в ветреную погоду в открытых водоемах опасно.

«Владельцы маломерных судов не должны забывать, что выход в море в условиях сильного ветра запрещен. Кроме того, учитывая трудности, которые создает ветер при тушении пожаров, в частности, на фоне жаркой и сухой погоды, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями», - говорится в обращении МЧС.

Ранее Национальная гидрометеорологическая служба выпустила желтое и оранжевое предупреждения в связи с прогнозируемой ветреной погодой. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра в ряде регионов Азербайджана в течение следующих двух дней превысит 28 м/с.