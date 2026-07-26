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Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по украинским ударам по России.

«Сегодня мы согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей в соответствии с реальным воздействием на Россию и ее способностью продолжать и затягивать эту войну. Главная цель — чтобы наше долгосрочное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии за счет затруднений в производстве компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в «родную гавань», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Президент Украины указал, что «план украинских санкций против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с установленными приоритетами». Дистанция поражения превысила 3 тысячи километров, и украинская сторона увеличивает возможности действовать еще дальше.

«Наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была преимуществом России, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку большая часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские дроны уже достигают целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы землях. Украинские удары поразили нефтяные объекты, критические военные производства и системно важные объекты российской логистики.

«Мы представили все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром. Все партнеры знают, что нужно. Наша целеустремленность эффективно способствует созданию условий для реальной дипломатии», — добавил президент Украины.

Судя по фото, в совещании принимали участие новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и и.о. министра обороны Евгений Хмара.

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