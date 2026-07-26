Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России

Россия «не начинала войну» в Украине, а только ответила на «боевые действия», развязанные украинским правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию», — утверждает Путин.

Также президент России заявил, что не сомневается в том, что «СВО» (так российские власти называют войну против Украины), закончится победой России. «Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — сказал Путин.

Он также заявил об уверенности в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли: «Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли — и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия», — цитирует Путина Интерфакс.

Путин отметил, что ему «сливается вообще вся информация» о том, как продвигается «СВО». Президент признался, что иногда смотрит блогеров на тему боевых действий в Украине. Однако, по его словам, в соцсетях «публикуется очень много информационного мусора», который может ввести неподготовленного читателя в заблуждение.