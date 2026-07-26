Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России

Россия «не начинала войну» в Украине, а только ответила на «боевые действия», развязанные украинским правительством, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.
Российский лидер отметил, что Запад «поддерживал националистические действия Киева», передают слова Путина российские СМИ.
«Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию», — утверждает Путин.
Также президент России заявил, что не сомневается в том, что «СВО» (так российские власти называют войну против Украины), закончится победой России. «Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — сказал Путин.
Он также заявил об уверенности в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли: «Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли — и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия», — цитирует Путина Интерфакс.
Путин отметил, что ему «сливается вообще вся информация» о том, как продвигается «СВО». Президент признался, что иногда смотрит блогеров на тему боевых действий в Украине. Однако, по его словам, в соцсетях «публикуется очень много информационного мусора», который может ввести неподготовленного читателя в заблуждение.