В Госдуме заявили: Россия потребует от Европы компенсацию

Россия будет добиваться от Европы компенсации за ущерб, понесенный от войны с Украиной, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

По его словам, «мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать». Чепа добавил, что также Россия намерена вернуть $300 млрд своих активов, замороженных на Западе после вторжения в Украину.