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В Госдуме заявили: Россия потребует от Европы компенсацию

21:02 849

Россия будет добиваться от Европы компенсации за ущерб, понесенный от войны с Украиной, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

По его словам, «мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать». Чепа добавил, что также Россия намерена вернуть $300 млрд своих активов, замороженных на Западе после вторжения в Украину.

Член Совета Федерации от «ДНР» Александр Волошин согласился с тем, что Россия должна предъявить Западу требования о компенсации за войну. По его мнению, Украина не способна возместить ущерб Донбассу, оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей, а также российскому приграничью, оцененный главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в 1 трлн рублей. «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», — утверждает он.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала российского вторжения в 2022 году по январь 2026-го США выделили Украине €114,6 млрд помощи, европейские страны — €270 млрд. Также западные союзники обеспечивают ВСУ разведданными.

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