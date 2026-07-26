USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Поврежденный ракетным ударом России сухогруз тонет в Черном море

21:17 697

В Черном море, недалеко от Одессы, в воскресенье, 26 июля, затонул сухогруз с кукурузой Golden Leo, который 19 июля российская армия атаковала крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

Издание также отмечает, что судно находится в море, где глубина составляет 2224 метра. Официальной информации, что судно тонет, пока нет.

О том, что в Черном море тонет сухогруз, сообщил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он напомнил, что ракета попала в судно, ходившее под флагом Гвинеи-Бисау, еще 19 июля. В результате той атаки погибли 10 моряков. Владельцем судна, по данным ВМС Украины, является турецкая компания.

Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
21:44 6929
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
21:27 648
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
20:10 2185
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
19:52 1640
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 3000
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 5353
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 3212
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 4333
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2381
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 9769
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2403

ЭТО ВАЖНО

Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
21:44 6929
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
21:27 648
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
20:10 2185
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
19:52 1640
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
19:14 3000
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
17:00 5353
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
Путин подписал закон: у мигрантов прибавилось трудностей
18:08 3212
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля
Украина и США обсуждают «прекращение огня в небе». Реакция Кремля обновлено 17:27
17:27 4333
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России
Третий за три дня дрон: Румыния вызывает посла России обновлено 17:20
17:20 2381
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети
Россия бомбит Чернигов, Запорожье, Харьков: дрон попал в супермаркет. Среди жертв и дети фото и видео; обновлено 18:24
18:24 9769
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
ВСУ рассказали об ударах по «Черноморнефтегазу» и Тюменскому НПЗ
13:25 2403
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться