Поврежденный ракетным ударом России сухогруз тонет в Черном море

В Черном море, недалеко от Одессы, в воскресенье, 26 июля, затонул сухогруз с кукурузой Golden Leo, который 19 июля российская армия атаковала крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

Издание также отмечает, что судно находится в море, где глубина составляет 2224 метра. Официальной информации, что судно тонет, пока нет.

О том, что в Черном море тонет сухогруз, сообщил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он напомнил, что ракета попала в судно, ходившее под флагом Гвинеи-Бисау, еще 19 июля. В результате той атаки погибли 10 моряков. Владельцем судна, по данным ВМС Украины, является турецкая компания.