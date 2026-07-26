Нетаньяху «знает», как закончится война

В интервью Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран должен прекратить развитие своей ядерной программы «с соглашением или без него».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что война завершится «падением режима в Иране». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам премьера Израиля, иранские власти «должны осознать цену своих действий», включая экономические последствия и гибель собственных граждан.

Нетаньяху также предупредил, что Израиль даст «очень и очень решительный» ответ в случае атаки со стороны Ирана или его союзников. «Если Иран или его ставленники нападут на Израиль, они совершат ужасную ошибку», — заявил премьер.

Говоря о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, Нетаньяху отметил, что разведслужбы двух стран тесно взаимодействуют, а обсуждение будет посвящено дальнейшему развитию конфликта с Ираном. Кроме того, он подтвердил намерение выступить в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Нетаньяху также раскритиковал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его «в разжигании ненависти к евреям и поддержке ХАМАС». Помимо этого, премьер выразил обеспокоенность снижением поддержки Израиля среди Демократической партии США и поддержал позицию Трампа о том, что Саудовская Аравия может получить гражданскую ядерную программу в случае нормализации отношений с Израилем.