Путин хвалит «Циркон»

Президент России Владимир Путин заявил, что последнее применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» показывает, что этот боеприпас становится «все более точным», передает Интерфакс.

«Последнее применение показывает, что он («Циркон») становится все более, более точным. Гиперзвуковая ракета», — сказал Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

По его словам, «Циркон» — российская морская гиперзвуковая ракета — будет совершенствоваться.

Ранее Путин говорил, что дальность ракеты «Циркон» составляет более тысячи километров, скорость — до 10 Махов.

Россия не раз применяла «Цирконы» для ударов по Украине. С июня этого года российские военные начали использовать их значительно чаще.