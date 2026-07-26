У Украины сильнейшая с начала войны позиция

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что позиция Украины сейчас самая крепкая с момента начала войны с Россией. Это заявление он сделал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передают украинские СМИ.

Стубб подчеркнул, что для сохранения этой динамики Киеву необходима бесперебойная поддержка партнеров.

«Позиция Украины более прочна, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для того, чтобы не утратить динамику», – сказал Стубб. В то же время, подчеркнул он, Украина готова к миру.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Стубба и заявил, что ценит постоянную координацию и поддержку со стороны Финляндии.