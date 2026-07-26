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Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»

26 июля 2026, 23:12 954

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в письме, адресованном лидеру «Хезболлы» Наиму Касему, а также ее командирам и бойцам, подтвердил поддержку Ираном группировки.

По сообщению CNN, в письме Хаменеи высоко оценил «стойкость и непоколебимость» «Хезболлы» и охарактеризовал группировку как находящуюся «в авангарде сопротивления» Израилю и его сторонникам. Он также выразил благодарность ливанскому народу за поддержку «Хезболлы».

Хаменеи заявил, что защита «Хезболлы» остается одним из стратегических направлений политики Ирана. Он подчеркнул, что сохранение территориальной целостности Ливана и обеспечение «полного и безоговорочного» прекращения израильских атак являются главными условиями Ирана для любого соглашения, завершающего конфликт.

В письме Соединенные Штаты и Израиль обвинялись в угнетении и несправедливости, а «джихад и сопротивление» назывались единственным оставшимся путем.

«Хезболла» стоит как утес перед лицом агрессии сионистского образования и его сторонников, и эта стойкость стала для народов свободного мира предвестницей освобождения от глобальной заносчивости США и их последователей», – утверждает Хаменеи.

Послание напоминает, что первым пунктом меморандума о взаимопонимании с США значится защита суверенитета Ливана, и это отражает важность, которую уделял вопросу покойный Али Хаменеи. «В меморандуме идет речь о полном и безусловном прекращении сионистской агрессии», – отмечается в послании.

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