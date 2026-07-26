Между Бразилией и Аргентиной разгорелся скандал: отозвали посла

Министерство иностранных дел Бразилии отозвало посла в Аргентине Жулиу Бителли для консультаций после резких заявлений аргентинского лидера Хавьера Милея в адрес президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление ведомства.

Посол приедет в столицу Бразилии в ближайшее время. Уже запланирована его встреча с главой МИД Мауро Виэйрой. Сроки возможного возвращения Бителли в Буэнос-Айрес не уточняются.