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Между Бразилией и Аргентиной разгорелся скандал: отозвали посла

26 июля 2026, 23:24 753

Министерство иностранных дел Бразилии отозвало посла в Аргентине Жулиу Бителли для консультаций после резких заявлений аргентинского лидера Хавьера Милея в адрес президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление ведомства.

Посол приедет в столицу Бразилии в ближайшее время. Уже запланирована его встреча с главой МИД Мауро Виэйрой. Сроки возможного возвращения Бителли в Буэнос-Айрес не уточняются.

25 июля Милей выступил в Сан-Паулу на съезде Либеральной партии (PL), официально выдвинувшей сенатора Флавиу Болсонару кандидатом в президенты Бразилии на выборах в октябре. В своей речи президент Аргентины резко отозвался о Луле да Силве и судье Верховного федерального суда (STF) Бразилии Алешандри ди Морайса.

Как отмечает CNN Brasil, причиной резкой риторики мог стать отказ судебной инстанции разрешить Милею навестить находящегося под домашним арестом экс-президента Жаира Болсонару, который является его политическим союзником.

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